Si schiantano contro un muro e fuggono. L’inseguimento diventa virale

Il video della fuga è presto diventato virale. Una vettura bianca – un’Audi – nella serata di giovedì si è schiantata contro un muro del cortiletto di un’abitazione a Ponte San Giovanni, nella zona tra via Nino Bixio e Via Manzoni – nella rotatoria che porta alla stazione ferroviaria – nel tentativo di fuggire dai carabinieri.

I dettagli

Le persone scese dalla macchina, sono fuggite a piedi. I residenti della zona, come riporta Umbria7, riferiscono che erano in tre di cui uno è uscito zoppicando e un altro sanguinante in testa. Avrebbero finto di accostare per poi ripartire a tutta velocità, andando a sbattere con l’auto che risulterebbe rubata.