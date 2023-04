Spoleto, schianto in via Pertini: ferito 20enne

Un forte boato ed immediato avviso da parte degli abitanti della zona. Incidente autonomo in via Pertini a Spoleto, all’altezza di un sottopassaggio: a perdere il controllo del proprio veicolo è stato un 20enne italiano, trovato dagli agenti della polizia di Stato in un forte stato di agitazione in seguito al sinistro. Sul posto la squadra Volante e gli operatori sanitari del 118 per le prime cure, quindi il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

