Spoleto, vedono l’Arma e provano a liberarsi della cocaina: due in manette

Hanno gettato la cocaina dall’auto per sfuggire al controllo dell’Arma ma non gli è andata bene. In due – un italiano ed un albanese – sono stati arrestati dai carabinieri di Spoleto: ritrovate 27 dosi di cocaina (16 grammi) e 600 euro frutto del guadagno dell’attività.

Presi

L’auto con i due a bordo ha effettuato una manovra improvvisa alla vista dei militari, tentanto poi di liberarsi della droga. Niente da fare per loro e arresto a stretto giro: sono stati trattenuti in caserma e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per le operazioni di convalida.