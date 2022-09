‘Sport nei Parchi’ al via a Terni: ospite il campione di volley Valerio Vermiglio

‘Sport nei Parchi’, format ideato da Sport e Salute Spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci, arriva anche a Terni con un’iniziativa in programma per il 16 settembre a partire dalle ore 15 nel parco di via delle Palme, nel quartiere di Campitello, dove sarà aperta al pubblico una nuova area ‘Urban sport activity e weekend’.

Il campione di volley

Il Comune di Terni è infatti protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. Sarà la ‘legend’ di Sport e Salute, Valerio Vermiglio, ad animare il pomeriggio assieme. L’ex palleggiatore messinese classe’76, pluriscudettato e tre volte campione d’Europa per club, due europei vinti con la nazionale, una World League, argento alle olimpiadi di Atene, a Terni sarà la voce di Sport e Salute e parlerà a tutti gli intervenuti praticando con loro.

Il bando

«La nostra amministrazione – spiega l’assessore allo sport del Comune di Terni, Elena Proietti – ha ottenuto il finanziamento per un progetto che prevede il coinvolgimento diretto di cinque associazioni sportive dilettantistiche, individuate tramite un avviso pubblico, per l’organizzazione di giornate a tema ‘sport e sociale’ o ‘sport e salute’ in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio». Il contributo complessivo erogato a favore delle ASD/SSD è di 24 mila euro e le cinque associazioni sportive ammesse al progetto sono Asd Azzurra I, Asd Blob Service, Asd Eurosport Club, Asd Golf Terni, Asd Tara Yoga Amelia.

Palestre all’aria aperta

Il progetto di Terni parteciperà a un’idea più ampia, quella della palestra a cielo aperto che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport e gli spazi aperti. «La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli – perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese». «Da parte nostra accogliamo con grande entusiasmo questa iniziativa – conclude l’assessore Proietti – che si inserisce perfettamente nella nostra idea di sport, salute e sociale, specie nel periodo post pandemico nel quale è di particolare rilevanza il sostegno alla ripresa della socialità specie tra i giovani e che di fatto lancerà la ‘Notte bianca dello sport’ in programma il giorno successivo, il 17 settembre, in largo Frankl con il coinvolgimento di moltissime associazioni del territorio».