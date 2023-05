Terni: 84enne si ribalta per raccogliere una bottiglia di vino nell’auto

LE FOTO

Incidente stradale autonomo domenica mattina in via Bartolomeo d’Alviano a Terni, il breve tratto scosceso che collega la zona del parco di Collerolletta alla rotatoria dell’area artigianale di borgo Rivo. Una donna ternana di 84 anni (A.M. le sue iniziali) al volante di una Daewoo Matiz, ha perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi. Secondo quanto ricostruito, l’anziana stava cercando di raccogliere una bottiglia di vino caduta nell’abitacolo della vettura quando è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrerla e trasportarla in ospedale: lamentava dolori, in particolare ad un braccio. Con loro anche gli agenti della polizia Locale di Terni per effettuare i rilievi ed il personale di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.