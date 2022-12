Terni: 88enne si cala nel torrente Serra. Salvo per miracolo

Domenica mattina intorno alle ore 10, forse per procedere alla rimozione o pulizia di qualcosa che lo ostruiva, si è calato con una scala all’interno dell’alveo del torrente Serra nella zona di viocabolo Trevi a Terni, a pochi passi da Rocca San Zenone. Solo che è andato presto in difficoltà: gli stivali si sono riempiti di acqua gelida, si è bagnato sempre di più e ha iniziato ad annaspare.

L’uomo – un 88enne residente in via Trevi (P.G. le sue iniziali) – è stato notato da un vicino che lo ha aiutato, lanciando contestualmente l’allarme. Sul posto si sono così portati i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Che hanno tratto in salvo l’anziano, ormai in ipotermia, poco prima che la situazione potesse trasformarsi in tragedia. Estratto dalle acque del Serra, è stato così preso in consegna dai sanitari per le cure del caso. Un gesto, quello compiuto, che sarebbe potuto costare molto caro.