Terni, abbandono rifiuti: novità per l’utilizzo delle fototrappole

di S.F.

Dal 29 marzo 2023, quando il consiglio comunale ha adottato il nuovo regolamento di videosorveglianza, a dicembre per il via libera all’utilizzo sul territorio comunale del sistema di acquisizione immagini attraverso le fototrappole. C’è il semaforo verde a Terni per l’impiego dello strumento per la rilevazione dell’abbandono di rifiuti.

L’attuazione

Con l’esecutivo Latini si era registrato un passaggio generale per l’adeguamento – il focus è sui dati personali – a normative superiori, sia a livello di Garante che europeo. Ora si passa invece ad uno step più specifico legato al sistema per le fototrappola e l’acquisizione di videoriprese ed immagini con la dirigente Gioconda Sassi supervisore: ciò porta all’ok per l’impiego per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Uno dei prossimi passaggi su questo fronte sarà rappresentato dall’utilizzo delle immagini acquisite attraverso le bodycam.

Le piccole discariche

Tutto ciò avviene con una premessa: «A seguito dell’introduzione nel territorio cittadino – si legge nel documento istruttorio – della raccolta porta a porta dei rifiuti, su tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano si sono diffuse piccole discariche derivate da abbandono irregolare di rifiuti, che ha creato una situazione di emergenza che rende necessaria l’adozione di misure di contrasto e prevenzione di tali fenomeni». se ne occupa in prima battuta la tenente Manuela Schibeci, posizione organizzativa della direzione polizia Locale-mobilità.