Terni: abbatte la staccionata di viale dello Stadio e scappa. Si indaga

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica – il fatto sarebbe accaduto all’alba – in viale dello Stadio, a Terni. Un’autovettura è finita contro la staccionata in legno che separa le due carreggiate, di fronte alle piscine, ed ha letteralmente divelto la struttura per una ventina di metri. Dopo l’impatto il veicolo avrebbe fatto perdere le proprie tracce ma il lavoro investigativo condotto dalla polizia Locale di Terni avrebbe consentito di individuarlo nel corso della mattinata di domenica. Sul posto, per il ripristino e la messa in sicurezza della staccionata, sono intervenuti gli operatori di Area Sicura.

