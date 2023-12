Terni: acceso in piazza Duomo l’albero di Natale del Lions Club Terni Host

Come da dieci anni a questa parte, venerdì 8 dicembre alle ore 18 è stato acceso in piazza Duomo, a Terni, l’imponente albero di Natale allestito dal Lions Club Terni Host e donato alla città per i festeggiamenti natalizi. Una piacevole consuetudine inaugurata quando ogni piazza veniva allestita con abeti addobbati da associazioni attive sul territorio. L’albero di Natale è stato accesso e benedetto dal parroco della parrocchia della cattedrale di Terni, don Alessandro Rossini, alla presenza della presidente del Club Lions Terni Host, Alessandra Robatto, che insieme al socio Maurizio Castellani e con la collaborazione di Asm Terni, che ha sponsorizzato le illuminazioni, hanno offerto a questa parte storica e significativa della città il suo angolo di luce in questi giorni così pieni di riflessioni non solo per chi crede. Un service Lions Terni Host per testimoniare ancora una volta attenzione e presenza tangibile.

