Terni: ancora ladri a scuola. Questa volta tocca ai licei ‘Angeloni’ di piazzale Bosco

Ancora una scuola di Terni nel mirino dei ladri: nella notte fra giovedì e venerdì è toccato alla sede di piazzale Bosco dei licei ‘Angeloni’. Ignoti si sono introdotti nei locali dell’istituto, portandosi via – da quanto appreso – diversi personal computer, oltre a scassinare alcuni distributori automatici di bevande. La brutta sorpresa è emersa venerdì mattina, all’apertura della scuola. Significativi i disagi per personale, docenti, ragazzi e famiglie. Gli studenti, in particolare, sono stati radunati in palestra in attesa del completamento dei rilievi da parte delle forze dell’ordine, sul posto con personale della squadra Volante e del Gabinetto di polizia Scientifica della questura di Terni. Una volta avuto il ‘via libera’, sono entrati nelle rispettive classi e le lezioni sono iniziate, con conseguente ritorno alla normalità. In corso la conta dei danni, di ciò che è stato asportato e la ricostruzione dell’accaduto da parte della polizia di Stato. Nelle ultime settimane diverse altre scuole ternane sono finite nel mirino del malviventi, con ‘colpi’ più e meno importanti ma che hanno sempre causato problemi significativi agli istituti e ai giovani studenti.

