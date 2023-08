Terni, Ara Marina Piediluco: il Comune (per ora) stoppa la riqualificazione

di S.F.

Il procedimento potrà essere riaperto più avanti. Fatto sta che per ora il Comune stoppa l’iter con dichiarazione negativa della conferenza di servizi decisoria: il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha firmato l’atto riguardante l’Ara Marina di Piediluco. Questione di Vinca, la Valutazione di incidenza ambientale.

MAGGIO 2023, ARA MARINA LA SPUNTA AL TAR: VIA LA SANZIONE DA 20 MILA EURO

Lo stop

Tecnicamente si parla di una riqualificazione dei servizi per la ristorazione e la balneazione. Su questo fronte la conferenza di servizi era stata indetta il 30 giugno e a quasi due mesi di distanza c’è la chiusura negativa. Motivo? La Regione a metà luglio ha chiesto un’integrazione per il procedimento legata alla Vinca. Nessuna risposta e presa d’atto del Comune che, allo stato attuale, non ha potuto far altro che fermare l’iter. Magari l’ok arriverà più avanti, come già successo in altri casi. Per il resto sono giunti i pareri favorevoli della commissione comunale della qualità architettonica e del paesaggio, della direzione attività finanziarie e dell’ufficio Suape. Curiosità: ha chiesto di prendere parte all’iter anche l’associazione ‘Amici di Piediluco’ in quanto portatore di interesse pubblico. Esponendosi con l’opposizione all’intervento.