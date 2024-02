Terni, auto danneggiata da rami a Cospea: debito fuori bilancio per il Comune

di S.F.

Una Lancia Musa danneggiata da alcuni rami caduti da un albero a margine di via Villafranca e debito fuori bilancio per il Comune di Terni a distanza di quasi sei anni dall’evento. Tempo di riconoscerne la legittimità per l’amministrazione: l’esborso è quantificato in poco più di 9.500 euro ed il responsabile del procedimento è il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.

Il fatto

L’episodio si è verificato il 26 giugno 2018 nell’area parcheggio del centro commerciale Cospea Village e il problema è nato dal distacco dei rami da un albero lungo via Villafranca, con successivo intervento dei carabinieri. Risultato: richiesta di risarcimento da parte della donna coinvolta e sentenza positiva del giudice Alessandro Nastri dello scorso 19 dicembre. Domanda attorea accolta e per palazzo Spada altro debito fuori bilancio da perfezionare: il finanziamento arriva dall’utilizzo dell’accantonamento a fondo rischi e contenzioso. La delibera sarà poi trasmessa alla procura della Corte dei conti.