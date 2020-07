Contenitore della Caritas, uno di quelli destinati alla raccolta degli abiti usati, in fiamme venerdì sera in via Mozzoni a Terni, di fronte alla chiesa di San Gabriele dell’Addolorata. Sul posto per domare l’incendio – denso il fumo sprigionatosi dal cassonetto – sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Danni al contenitore ed al contenuto a parte, non si registrano altre problematiche a cose o persone.

