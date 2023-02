Centro sportivo della Ternana in vocabolo Gioglio: nuovo step in giunta

di S.F.

Dal 21 luglio 2021, quando fu approvato l’atto di indirizzo per la revisione della previsione urbanistica del comparto, al 22 febbraio 2023. A distanza di oltre un anno e mezzo il tema Villa Palma/vocabolo Gioglio per il centro sportivo della Ternana è pronto a tornare in giunta – ormai sempre telematica – comunale: pronto un ulteriore input per dar seguito all’alienazione da 377 mila euro del terreno al club rossoverde. Questo step fa seguito a quello di via della Bardesca datato 25 gennaio 2023, quando con una missiva fu confermato l’interesse ad andare avanti.

«SI TIENE CONTO DEL TAR». IL PIANO DELLE ALIENAZIONI

GENNAIO 2023, LA MISSIVA DELLA TERNANA

27 GENNAIO 2022, LA TERNANA LANCIA IL VIDEO

21 SETTEMBRE 2022, MARCUCCI FIRMA LA DETERMINA SULL’ALIENAZIONE

17 OTTOBRE 2022, DEPOSITATO IL RICORSO DEL COMITATO

DAL GENNAIO 2023 HA EFFICACIA IL DECRETO 38/2021

21 LUGLIO 2021, LA GIUNTA DELIBERA: INIZIA L’ITER TECNICO

La conferma

Bene, perché si fa questo passaggio? Ben presto si scoprirà ma, a quanto pare, è un procedimento utile per ‘superare’ – ancora è attivo seppur da Perugia non abbiano ancora fissato l’udienza per la discussione di merito – il ricorso al Tar Umbria depositato dal comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’ il 17 ottobre 2022. Fatto sta che, salvo sorprese, mercoledì mattina ci sarà il semaforo verde alla conferma della permanenza dell’interesse pubblico all’alienazione del maxi terreno in vocabolo Gioglio. Con ulteriori indirizzi alle direzioni interessate, vale a dire l’urbanistica e le attività finanziarie con a capo i dirigenti Claudio Bedini e Grazia Marcucci.