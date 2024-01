Terni, centrosinistra e associazioni in piazza: «Bandecchi non ci rappresenta» – Foto

di S.F.

«Bandecchi non ci rappresenta. Le istituzioni, le cittadine ed i cittadini meritano rispetto». È uno dei messaggi principali lanciati dal centrosinistra – PD, M5S, AVS, Partito Socialista e Kenny Innovare per Terni – e da diverse associazioni sabato in piazza della Repubblica nella manifestazione lanciata dopo i fatti di lunedì in consiglio comunale. Nel momento di massima affluenza – una stima – ci sono state circa 400/500 persone a manifestare o assistere all’evento, con buon colpo d’occhio: «Siamo ‘sputtanati’ su tutti i media nazionali. Questa è la Terni e la piazza che vogliamo; un sindaco dovrebbe far gruppo e rappresentare tutti, invece lui fa ‘tifo’ per quattro fioriere», alcune delle parole espresse durante i vari interventi. «Nessuno mette in dubbio la sua elezione democratica, ma molti ternani ricordiamo che non sono andati a votare al ballottaggio». Presenti anche rappresentanti di Sinistra Universitaria Udu, Altrascuola rete degli studenti medi Umbria e Terni, Jonas Club, associazione Pettirosso, Terni sold out, Unione degli studenti, Una regione per restare, Terni Donne, Omphalos, Arci, Forum Donne Amelia, Ru2020 rete umbra per l’autodeterminazione, Agedo, Esedomani Terni e Civiltà Laica. «Lavoriamo per far sì che Terni torni ad avere il rispetto che merita». Tutto ciò mentre in contemporanea era in corso la prima giornata del congresso programmatico AP al PalaTerni. Difficile non attendersi la replica dell’imprenditore livornese che, in settimana, è stato inevitabilmente molto attenzionato – Le Iene ultime in ordine di tempo – a livello mediatico in ambito nazionale. Tra i cartelli esposti più curiosi c’è anche quello che recitava ‘ho un gran culo a non uscire con gli uomini ‘normali’, con riferimento proprio alle parole del sindaco in consiglio comunale.

«CONTRO IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO E SESSISTA DI BANDECCHI»

VIDEO