Terni: cordoglio per la scomparsa del dottor Fabrizio Maggiolini

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa prematura di Fabrizio Maggiolini, 55 anni, chirurgo attivo all’ospedale di Narni-Amelia. Il noto professionista, conosciuto anche per la sua attività in ambito musicale, una delle sue grandi passioni, è venuto a mancare dopo una lunga malattia cntro cui ha combattuto con tutte le proprie forze. Cordoglio viene espresso dalla Usl Umbria 2: «La direzione strategica aziendale con il direttore generale Massimo De Fino, il direttore sanitario Nando Scarpelli, il direttore amministrativo Piero Carsili e il direttore dell’ospedale di Narni e Amelia Sergio Guido, insieme a tutti i dipendenti del nosocomio, esprimono vicinanza e partecipano al dolore dei familiari dello stimato collega». I funerali di Fabrizio Maggiolini si terranno mercoledì mattina alle ore 10 nella cattedrale di Terni. Ai familiari giungano le condoglianze della redazione e dell’editore di umbriaOn.

