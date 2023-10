Terni: donna in difficoltà, soccorsa dall’Arma in via Romagnosi. In salvo

L’allarme è giunto nel pomeriggio di venerdì all’operatore della centrale del comando provinciale carabinieri di Terni. Il vicino di casa di una donna che vive da sola in via Romagnosi, a Terni, non riusciva a mettersi in contatto con lei. «Immediatamente – riferisce una nota dell’Arma ternana – sul posto si è portato un equipaggio della stazione carabinieri di Terni, che ha constatato come il portone d’ingresso dell’abitazione fosse chiuso dall’interno. Temendo una disgrazia, i militari hanno deciso di rompere il vetro di una finestra e sono così entrati in casa: all’interno hanno trovato la donna che stava riposando sul letto, impossibilitata a muoversi a causa di una caduta accidentale avvenuta in mattinata, un dolore tanto forte che di fatto le aveva impedito di chiedere aiuto per telefono o di aprire al vicino che più volte aveva suonato alla sua porta. Trasportata presso l’ospedale ‘Santa Maria’ dai sanitari del 118, le è stata riscontrata la frattura ad una spalla. Grazie al senso civico del vicino ed al pronto intervento dell’Arma, dopo le cure del caso, la donna – conclude la nota – è stata dimessa e affidata ai suoi congiunti».

