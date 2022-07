Terni: elicotteri ‘by night’. Svelato l’arcano

Elicotteri in volo di sera su Terni: a molti non sono sfuggiti i velivoli che mercoledì e giovedì, anche con il buio, hanno percorso in lungo e in largo il cielo della Conca, facendo la spola con l’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni. A chiarire il ‘mistero’ è TerniReti che ha in gestione la struttura di Maratta, sempre più importante nonostante il ‘picche’ della Regione Umbria rispetto alla base dell’elisoccorso, con la scelta che ha premiato Foligno.

Diversificazione vincente

Circa gli elicotteri ‘notturni’ – due – si tratta di esercitazioni di volo finalizzate all’ottenimento di licenze da pilota, che richiedono appunto un monte ore di volo notturno, spendibili sia in ambito civile che nei vari Corpi che utilizzano elicotteri, come i vigili del fuoco. Si tratta di una delle tante attività che vedono al centro l’aviosuperficie ‘Leonardi’, super impegnata – anche e soprattutto nella stagione estiva – fra avioturismo, esercitazioni anche militari – incentrate sui lanci con il paracadute -, attività lavorative come quelle condotte da Terna e da altre società che monitorano in volo gli impianti presenti sul territorio. Non pochi i turisti, anche stranieri, che ‘ruotano’ attorno all’aviosuperficie ternana e che creano un indotto interessante, per la struttura e le attività del territorio. Una diversificazione, quella scelta da TerniReti, che ha finito per premiare anche sul piano dei bilanci economici. Ma per approfondire il tema, ci saranno a breve altre occasioni.