Terni, Fabio Lucioni si riprende la serie A: terza promozione, festa a Frosinone

La gioia nel 2016-2017 con la maglia del Benevento, poi nel 2018-2019 da leader difensivo del Lecce e ora, a distanza di quattro anni, la nuova festa. Fabio Lucioni, capitano del Frosinone, ha festeggiato lunedì sera la terza promozione in serie A grazie al successo sulla Reggina: c’è la matematica per via dei dieci punti di vantaggio sul Bari 3° in graduatoria a tre giornate dalla conclusione del torneo. Il ternano, 36 anni da compiere a settembre, avrà così modo – salvo la cessione – di misurarsi ancora con i calciatori top in Italia. Il gruppo di Fabio Grosso chiuderà la stagione proprio al ‘Libero Liberati’ venerdì 19 maggio per affrontare la Ternana.

LA PROMOZIONE CON IL LECCE NEL 2019

LA PROMOZIONE CON IL BENEVENTO NEL 2017