Terni-Foligno, stop ai treni per tre mesi. In arrivo i bus sostituivi

Disagi in arrivo per i viaggiatori che percorrono la linea Orte-Falconara, in particolare il tratto tra Terni e Foligno. Il motivo è però giustificato da un doppio intervento di messa in sicurezza della linea stessa che, dal 27 febbraio all’8 giugno prossimo, interesserà in particolare il Tacito per e da Milano e poi, dal 4 maggio all’8 giugno, tutti gli altri treni che uniscono Lazio, Umbria e Marche, sia regionali che a lunga percorrenza. A riportarlo, venerdì, è un articolo del Messaggero a firma di Luca Benedetti.

I dettagli

Il doppio cantiere previsto permetterà di attrezzare la linea con la tecnologia Ertms e di realizzare, all’altezza di Giuncano, la galleria paramassi che dovrà proteggere i treni dal rischio frane. I lavori, dalle indiscrezioni raccolte dal Messaggero, bloccheranno completamente la linea dal 4 maggio all’8 giugno. I passeggeri umbri diretti a Roma, così come coloro in arrivo dalle Marche o dal Lazio, dovranno quindi utilizzare nel tratto tra Foligno a Terni i bus sostituivi. Da parte di Trenitalia è allo studio un piano per rendere meno pesanti possibile i disagi legati al lavori. Per esempio – riporta sempre il Messaggero – il Tacito Terni-Milano Centrale dovrebbe essere attestato a Foligno, con il tratto tra Terni e Foligno con la fermata alla stazione di Spoleto che sarà garantita dai bus. Sempre per lo stesso treno (e il ritorno) l’attestazione su Foligno è anticipata dai lavori che da martedì 27 febbraio e fino al 3 maggio (e poi fino a giugno) costringeranno a prendere i bus tra Terni e Foligno al mattino e tra Foligno e Terni la sera. In particolare, lo stop è previsto gli ultimi tre giorni di febbraio, 22 giorni a marzo, 16 giorni ad aprile e due giorni a maggio. Il bus sostitutivo partirà da Terni alle 4,30 invece che alle 5,05 e al ritorno il bus partirà da Foligno per il ritorno a Terni a mezzanotte e cinque. Arrivo previsto a Terni alle 1,15 invece che alle 00,40. Nel mese di stop totale, dal 4 maggio all’8 giugno, dei treni tra Foligno e Terni avranno un’accelerazione anche i lavori del raddoppio della Spoleto-Campello, che dovrebbe essere conclusa entro la fine dell’anno