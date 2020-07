Terni, gabbia-trappola per catturare animali: sequestro e denuncia

Una trappola illecita per catturare fauna selvatica all’interno del parco fluviale del Nera, nella zona vicina al sito industriale dismesso dell’ex Viscosa. È stata scoperta e sequestrata dai militari della stazione carabinieri forestale di Terni a Collestatte Piano: un 72enne è stato denunciato per caccia con mezzi non consentiti in periodo di divieto generale – in area regionale protetta, tra l’altro – e tentato furto venatorio.

Il blitz

I carabinieri forestali sono intervenuti martedì mattina per sequestrare la gabbia-trappola con chiusura in rete elettrosaldata che, grazie ad una pedana basculante azionata con il calpestio degli animali, si chiudeva a ghighiottina. Era stata posizionata sui sentieri dove di frequente passano cinghiali, istrici, tassi e volpi: non a caso dentro sono stati trovati degli aculei, segno di un passaggio precedente. I militari sono risaliti al 72enne grazie all’impiego delle telecamere: ora rischia l’arresto, un’ammenda fino a 17 mila euro, la reclusione per un massimo di sei anni e un’ulteriore multa da 1.032 euro.