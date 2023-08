Terni, grave dopo l’incidente a Piediluco: 54enne salvato al ‘Santa Maria’

Domenica scorsa era rimasto coinvolto, insieme al figlio, in un grave incidente stradale autonomo – i due erano in sella ad una moto finita fuori strada – nei pressi di Piediluco. L’uomo, il 54enne G.M. di Roma, era stato operato d’urgenza dal personale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e ora è fuori pericolo. A riepilogare quanto eseguito è la stessa azienda ospedaliera in una nota.

L’operazione

L’intervento di chirurgia vascolare a cui è stato sottoposto il 54enne, viene definito «di alta specialità». Il paziente aveva riportato «la rottura dei vasi femorali con conseguente shock emorragico e ischemia assoluta dell’arto. Assistito dai cardioanestesisti e dagli anestesisti della rianimazione, il paziente – spiega il ‘Santa Maria’ – è stato sottoposto ad un complesso intervento di stabilizzazione dei sanguinamenti e alla ricostruzione dell’asse vascolare. L’equipe della chirurgia vascolare, costituita dal dottor Paolo Ottavi, dal dottor Paolo Bonanno e dalla dottoressa Giulia Proietti, coadivuati dal cardioanestesista Claudio Fiorelli e dalla dottoressa Rita Commissari, con l’ausilio degli infermieri e strumentisti di sala del dipartimento cardio-toraco-vascolare, ha portato a termine l’intervento con la ricostruzione vascolare mediante bypass in vena, il ripristino di un’adeguata circolazione e il controllo delle perdite di sangue».