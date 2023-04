Terni: i Sei in Latino ‘promossi’ alla Musical Academy

Primo concerto e primo sold out per un una nuova band musicale di Terni, i ‘Sei in Latino’, metafora di un voto spesso sognato durante gli anni del ginnasio e che invece hanno fatto divertire e ballare il pubblico alla Musical Academy Opera 55. Parliamo di una formazione solida, una band costituita da musicisti di diversa estrazione con un importante curriculum alle spalle, che cerca di tracciare la storia della musica latina e afro-americana e come questi suoni siano dei veri trade winds, delle tracce di andata e ritorno nello spazio compreso tra il mediterraneo e, appunto, le Americhe. Tracce che hanno arricchito i suoni del Mediterraneo così come la vita quotidiana di ognuno di noi. «Siamo molto contenti per come il pubblico si sia divertito e abbia apprezzato il nostro viaggio», spiega Pierpaolo Fratticcioli, tastierista della band. Ed è stato proprio un viaggio tra i venti quello proposto dai ‘Sei in Latino’, un viaggio nella storia del ritmo, della canzone, della cultura, di una vita che andrebbe sempre letta nel segno dell’armonia e mai nel segno dell’incomprensione.

