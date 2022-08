Terni: in tanti per l’ultimo saluto a Giuseppe Contessa. Il tributo delle autoscuole ternane

In tanti sono intervenuti domenica pomeriggio, presso la chiesa dell’Immacolata Concezione nel cuore del quartiere Polymer a Terni, ai funerali di Giuseppe Contessa, il 74enne ternano scomparso improvvisamente nella prima mattinata di venerdì a Tarquinia Lido (Viterbo), dove si trovava in vacanza, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Amici e conoscenti si sono stretti attorno ai familiari, manifestando tutta la propria vicinanza in un momento così doloroso e difficile, nel ricordo di una persona che era benvoluta e stimata da tutti. Gli amici delle autoscuole ternane, in particolare – Giuseppe Contessa era istruttore di scuola guida – non hanno fatto mancare la propria vicinanza, ed anzi sono intervenuti con le autovetture di ciascuna scuola ed hanno salutato con un applauso il feretro del 74enne, quando è giunto sul sagrato della chiesa di via Narni.

L’ULTIMO SALUTO A GIUSEPPE CONTESSA – VIDEO

L’ULTIMO SALUTO A GIUSEPPE CONTESSA – L’AFFETTO DELLE AUTOSCUOLE TERNANE