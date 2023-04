È in vendita uno degli storici alberghi di Terni: su una pagina Facebook dedicata alle compravendite è infatti comparso un annuncio che riguarda l’hotel Brenta, nel quartiere di Città Giardino. La struttura ricettiva a due stelle – completamente ristrutturata a giugno 2018 – ha in particolare 14 camere più una zona ristorazione, che in passato ha ospitato una pizzeria aperta anche ai clienti esterni all’albergo. La richiesta della proprietà per l’intero immobile è di 700 mila euro.

