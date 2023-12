Terni: incidente in via Giovanni XXIII. Centauro in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di lunedì in via Giovanni XXIII a Terni (quartiere Italia). L’impatto è stato fra un veicolo Mitsubishi condotto dal 55enne R.S. ed una motocicletta Bmw con in sella il 47enne G.M.. Quest’ultimo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sembra – da una prima ricostruzione – che prima dell’impatto la sua andatura fosse irregolare, ‘barcollante’: spetta alle analisi verificare le sue condizioni al momento del sinistro. Sul posto per i rilievi la polizia Locale ternana e, per la pulizia della strada, gli addetti Area Sicura.

Condividi questo articolo su