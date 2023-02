Terni, la cascata e il contenitore Rau della discordia

La strada statale Valnerina 209, la cascata delle Marmore e una ‘porta d’accesso’ da migliorare. Anche tenendo in considerazione dei recenti numeri in ascesa del sito naturalistico e le iniziative in programma a stretto giro, come ad esempio la collaborazione con Msc Crociere: il mirino è puntato in particolar modo sul contenitore Rau – raccolta abiti usati – ed il problema rifiuti.

L’sos e la pulizia



Il problema è stato sollevato di recente dall’associazione Cascata delle Marmore 365 che, lo scorso 19 gennaio, ha inviato una Pec all’Asm per chiedere la rimozione del cassonetto Rau. Motivo? «Di fatto è una discarica a cielo aperto e quasi tutti passano da questa strada per arrivare al sito. Questa è la ‘porta della Valnerina’ e lunedì arriveranno i turisti legati a Msc Crociere. La settimana prossima ci sarà una camminata sportiva, quindi la maratona di San Valentino», viene sottolineato. Il risultato? «Sono passati ed è stato svuotato, tuttavia intorno è rimasto il residuale. Non sono stati tolti». Le immagini sotto sono della giornata odierna, l’ultima è di inizio febbraio. La rimozione è poi avvenuta nella tarda mattinata di sabato. Per ora problema risolto.