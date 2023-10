Terni: lite in casa. Cameriere accoltellato ad un braccio

Questioni legare al pagamento dell’affitto di una abitazione. C’è questo motivo dietro ad un’aggressione con uso di coltello avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Terni: i carabinieri della stazione radiomobile sono intervenuti e hanno denunciato a piede libero l’aggressore, un pakistano.

Ferito

I militari si sono attivati in strada San Martino, all’altezza di un ristorante della zona. È qui che gli operatori sanitari del 118 stavano soccorrendo un cameriere pakistano: aveva una ferita da taglio sull’avambraccio sinistro e l’Arma è entrata in azione per capire cosa fosse successo. Una volta ascoltata la testimonianza della vittima, è stata individuata l’abitazione dell’aggressore nell’immediata periferia cittadina, dove è avvenuto l’episodio. «Dalle notizie apprese, tra i due connazionali, entrambi residenti nella stessa casa, vi era stato – spiegano dal comando provinciale – un litigio per questioni legate al pagamento dell’affitto». L’aggredito è stato medicato al pronto soccorso: dimesso con una prognosi di tredici giorni.