Terni: ‘maratona’ di Natale in consiglio tra bilancio 2024-2026, Dup e teatro Verdi

Un tour de force natalizio pressoché inedito per numero di sedute di commissioni consiliari – specie la III giocoforza considerando gli argomenti da trattare – e consigli comunali. La settimana in arrivo è contrassegnata da numerose convocazioni di consiglio da parte della presidente Sara Francescangeli: il motivo è legato all’approvazione di tutti gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2024-2026, lo stesso documento contabile programmatico e il Dup. Con tanto di polemica.

L’OK IN III COMMISSIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio straordinario sul Verdi

Lunedì si inizierà dalla richiesta di convocazione straordinaria – in azione M5S, FdI, Terni Masselli Sindaco, FI e PD – per trattare l’atto di indirizzo su tempistiche e conclusione dei lavori per il teatro Verdi, nonché l’assegnazione dell’incarico all’architetto Paolo Leonelli da parte del sindaco Stefano Bandecchi. Questa volta a lanciare la polemica in tal senso è la Francescangeli stessa: «Le minoranze dal 24 novembre all’11 dicembre hanno chiesto tre convocazioni straordinarie del consiglio su Asm, Teatro Verdi e Ast. A prescindere dall’importanza degli argomenti e dei diritti dei consiglieri, che nessuno intende limitare, esistono vie e strumenti ordinari. Richiedere dunque consigli a ripetizione è una forzatura strumentale. Con la segretaria generale abbiamo richiesto quindi un parere alla prefettura visto l’obbligo in capo alla presidente di convocare il consiglio senza una valutazione nel merito. A tal riguardo è stata anche convocata una conferenza dei presidenti per il 13 dicembre alle 8.30 disertata da tutti i componenti della minoranza, assenza che denota lo scarso rispetto delle istituzioni». Vedremo se ci sarà un seguito.

IL DUP 2024/2026 – DOCUMENTO (.PDF)

Maxi consiglio in vista

Lunedì spazio poi alle società partecipate (spese di contenimento e razionalizzazione), l’ormai nota variante per Cospea Alta utile alla realizzazione del sottopasso ferroviario e lo schema regolamento di contabilità. Venerdì 22 dicembre discussione sul solo Documento unico di programmazione per la sezione strategica 2023-2028 e ed operativa 2024-2026. Il piatto forte comincerà nel pomeriggio stesso con il confronto sul bilancio di previsione 2024-2026: se dovesse andare per le lunghe – lecito attendersi che sarà così, d’altronde ci sono di mezzo gli emendamenti – si proseguirà sabato mattina, 23 dicembre.