Terni, minori stranieri non accompagnati: 37 registrati nel 2023. C’è anticipazione di cassa

di S.F.

Il ricovero dei minori stranieri non accompagnati, ci risiamo. Dopo la bagarre politica di novembre, il tema è tornato al centro dell’attenzione giovedì in occasione del question time con richiesta di chiarimenti dei consiglieri comunali del Pd (Filipponi, Proietti, Spinelli) e Innovare per Terni (Kenny). Mentre nel contempo l’esecutivo Bandecchi – così appare nell’ordine del giorno di giunta – è pronto ad approvare un’anticipazione di cassa da 226.881 euro per il finanziamento delle rette dei Mnsa collocati in strutture residenziali per minori. Si tratta di fondi ministeriali vincolati.

NOVEMBRE 2023, MSNA: +40%, STANZIAMENTO SALE A MEZZO MILIONE

DICEMBRE 2022, L’APPALTO DA OLTRE MEZZO MILIONE PER IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE

L’input ed i 71 ragazzi in carico

Tutto nasce dal confronto in commissione e consiglio comunale per la nuova variazione di bilancio e l’incremento rispetto all’anno scorso: «L’emendamento del PD – le parole di Spinelli – per accertare le cause della sperequazione tra strutture per i costi giornalieri è stato bocciato. Inoltre è emersa la presenza di stranieri ora diventati maggiorenni e c’è l’aumento del 40% ». Da qui è nata la richiesta di un approfondimento su prezzi, strutture, oneri a carico del Comune e stato dell’arte. Maxi risposta dell’assessore al welfare Viviana Altamura: «Il ringraziamento va agli uffici del welfare – ha esordito – perché si erano sentiti presi in causa in questo dibattito e hanno voluto fare un’introduzione sul tema». Alquanto lunga e che riguarda il contesto internazionale. Nonché le varie motivazioni degli arrivi. Poi si arriva ai numeri: «Al 30 novembre 2023 – ha aggiunto la 43enne – la direzione welfare ha in carico dal punto di vista progettuale e di servizio sociale/professionale 71 ragazzi tra minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni. Di questi, 14 sono collocati nel progetto Sai msna Terni, 13 nel progetto Sai ordinari Terni, 15 nel Cas minori gestito dall’associazione Laboratorio Idea insieme alla prefettura, 4 nel Cas adulti gestito dalla cooperativa L’Aurora e Laboratorio Idea, 7 nel pronto intervento sociale, 17 in strutture socio educative, 10 in strutture nel territorio della zona sociale, 7 fuori dal territorio regionale e 1 proveniente da altro comune».

LA BATTAGLIA IN CONSIGLIO COMUNALE: «FARE LUCE SU SPEREQUAZIONE»

Il dettaglio e le differenze

Poi ulteriori dati: «Dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre sono stati registrati 37 mnsa sul territorio, di cui 10 si sono allontanati volontarimente e 4 riaffidati ai comuni di primo rintraccio. Alcuni fuggono da altri territori – ha puntualizzato la Altamura – e li ritroviamo qui. Noi cerchiamo di fare il rintraccio e di rimandarli nei comuni di appartenenza perché abbiamo i centri molto pieni. I restanti minori collocati nei progetti Sai e Cas seguono procedure di inserimento coordinati direttamente dla ministero dell’Interno. Le strutture sono in via Sicilia, via Turati, via Lungonera, via Prati, via San Nicandro, via del Leone e via Bertolotti. Quando la questura ci segnala un minore noi non possiamo rifiutarci di accoglierlo. Differenza di prezzo? Sono dovute al fatto che alcune offrono dei servizi aggiuntivi e altre no. E la tariffa minima è fissata da una delibera di giunta regionale, da 100 ad un massimo 140. Una tematica molto delicata: all’inizio anche io avevo avuto delle perplessità. Poi solo entrandoci dentro si può capire realmente – ha concluso – perché ci sono differenziazioni. Da una prima ricognizione fatta devo dire che gli uffici hanno lavorato bene, ecco». Mattinata di pace sull’argomento. Con soddisfazione anche da parte di Spinelli e ringraziamento nei confronti di uffici e operatrici.