Terni: morto a borgo Bovio nell’incidente. Patteggia la conducente dell’auto

Un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, oltre alla sospensione della patente di guida per 16 mesi (12 dei quali già trascorsi). Questa la pena patteggiata giovedì mattina di fronte al gup di Terni, Barbara Di Giovannantonio, dalla donna 30enne di Terni coinvolta l’8 agosto del 2022 nell’incidente stradale che era costato la vita al 58enne ternano Fabrizio Falcioni. Il patteggiamento, concordato fra il pubblico ministero Marco Stramaglia e i legali difensori della 30enne, gli avvocati Attilio Biancifiori di Terni e Sara Tassoni di Roma, è stato applicato dal gup. I familiari del Falcioni, parti civili attraverso l’avvocato Carlo Augusto Angelini del foro di Roma e già parzialmente risarciti dalla compagnia assicurativa, potranno intentare causa civile per chiedere il riconoscimento complessivo e definitivo del danno. Il tragico incidente risale al tardo pomeriggio dell’8 agosto 2022 – era un martedì – quando fra via Romagna e via Ponte d’Oro, a borgo Bovio, Fabrizio Falcioni era finito con il suo scooter Piaggio X9 contro l’autovettura Hyundai condotta dalla 30enne di Terni poi indagata, a seguito degli accertamenti sviluppati da procura di Terni e polizia Locale, per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito, il 58enne procedeva lungo via Romagna in direzione borgo Bovio mentre l’auto, che procedeva in direzione centro, stava svoltando a sinistra verso Ponte d’Oro. La 30enne era stata soccorsa in stato di shock mentre le condizioni dell’uomo erano subito apparse gravissime ai soccorritori del 118 e ogni tentativo di rianimarlo, si era rivelato inutile. Operaio in Ast per conto di una ditta esterna, viveva nella zona di San Carlo ed era conosciuto, stimato e benvoluto da tante persone, familiari, amici e colleghi.

