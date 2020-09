Una panchina gettata nel laghetto all’interno de ‘La Passeggiata’ di Terni. A segnalare la sgradevole scoperta – non la prima che riguarda il parco e la zona circostante tra degrado, inciviltà e atti di vandalismo – è una cittadina: una tematica sempre al centro dell’attenzione per i vari episodi accaduti nel corso del tempo e più volti denunciati – in particolar modo – da chi vive nei pressi dello spazio verde.

