Terni: patteggiano in due per spaccio di droga

L’indagine antidroga era stata condotta dai carabinieri del comando stazione di Stroncone e si era realizzata alla fine del 2021 con quattro denunce a piede libero alla procura di Terni – uno dei coinvolti era stato arrestato ma in flagrante – per numerosi episodi di spaccio di hashish, marijuana e cocaina avvenuti a Terni fra il 2020 e il 2021. I quattro sono comparsi mercoledì di fronte al gip di Terni, Chiara Mastracchio, e due di loro hanno patteggiato. Altri due sono stati invece rinviati a giudizio. Il patteggiamento è stato sancito per un 23enne originario della provincia di Caserta (un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, in continuazione anche con la vicenda per cui era stato arrestato) difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli ed un ternano di 28 anni (otto mesi, pena sospesa) difeso dall’avvocato Carlo Orsini. A giudizio ci sono finiti invece due 21enni di origini nordafricane, assistiti rispettivamente dall’avvocato Valentino Viali e dal collega Michele Favetta. Numerose le cessioni di droga documentate dai militari dell’Arma che avevano fermato e sentito anche diversi clienti che avevano acquistato dosi di droga ma anche spinelli già ‘confezionati’.

