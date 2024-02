Terni: prima sepoltura nel cimitero della comunità musulmana a Collescipoli

La triste notizia l’ha data il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, durante la seduta del consiglio comunale di lunedì. Il cimitero della comunità musulmana, creato dal Comune di Terni all’interno del cimitero di Collescipoli, ha accolto la sepoltura della prima salma. È quella, purtroppo, di un feto di otto mesi, deceduto nel corso della gestazione. L’accaduto è stato seguito dall’Imam di Terni, Mimoun El Hachmi, in stretto raccordo con i familiari e l’amministrazione comunale. L’informazione diffusa in consiglio è stata seguita da un minuto di raccoglimento che ha accomunato l’ aula, in segno di vicinanza dell’intera città.

Condividi questo articolo su