Terni: primo consiglio nel segno di Bandecchi. La diretta

Il ‘caso’ Ternana-Unicusano e l’incompatibilità del sindaco Bandecchi

È stata poi la volta della presunta incompatibilità di Stefano Bandecchi, in particolare fra il ruolo di sindaco e quelli di presidente della Ternana Calcio Spa e dell’università Niccolò Cusano, sostenuta nella sua relazione dal segretario generale del Comune. Una situazione che ha visto, domenica, le dimissioni dello stesso Bandecchi da presidente della società di via della Bardesca e da presidente dell’università privata, controllante la Ternana Calcio. ‘Frizioni’ fra il presidente anziano del consiglio Cecconi e il sindaco Bandecchi sulla necessità di leggere in aula l’intera relazione (18 pagine) del segretario comunale: «L’abbiamo già letta tutti – ha detto il primo cittadino – e noi non abbiamo tempo da perdere, perché dobbiamo lavorare per la città». Posizione, questa, sostenuta anche dal capogruppo di AP Verdecchia che ha chiesto il voto dell’aula per ‘bypassare’ la lettura dell’intero documento, giunta più o meno a metà: i favorevoli sono stati 21 e 10 i contrari, «la relazione è data per letta». Il vice sindaco Riccardo Corridore ha poi relazionato (QUI IL TESTO IN .PDF) all’aula sulle presunte incompatibilità – ‘Ternanello’, concessione ‘Liberati’, progetto stadio/clinica – a suo giudizio del tutto insussistenti in chiara opposizione al punto di vista esplicitato dal segretario comunale: «In ogni caso – ha detto Corridore in conclusione della sua relazione – invito il consiglio a prendere atto delle avvenute dimissioni del sindaco da presidente della Ternana e da presidente dell’università Niccolò Cusano. Voto che farà venire meno le presunte incompatibilità rilevate dal segretario comunale nella sua relazione». Sull’ordine dei lavori ha replicato, fra gli altri, Cinzia Fabrizi di FdI («a che titolo ha parlato Corridore su una questione che riguarda la persona-Bandecchi?»). E poi il sindaco Bandecchi (QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO): «Rassicuro tutti, sono in grado di parlare, di intendere e di volere. Ho già risposto alla relazione del segretario, dimettendomi dalle due cariche. L’università è unica proprietaria come unico socio della Ternana Calcio e la mia azione è stata volta, come atto di cortesia, a garantire alla Ternana di giocare nel suo stadio. Ad oggi non ho alcun conflitto nemmeno ipotizzabile. Ieri l’ente universitario Niccolò Cusano ha deciso di non costruire più cliniche, che fose farò a Perugia, né stadi. Abbiamo infatti acquisito a Narni l’area ex Spea dove edificare il nuovo stadio, così come un centro sportivo che faremo lì, a Narni, dove non ho conflitti di interesse. Se Unicusano e la Ternana, guidate da altri, riterrano di fare uno stadio personale, bene. Altrimenti la Ternana Calcio non si potrà più iscrivere al campionato di serie B». Poi la diatriba si è spostata tutta sull’esigenza di un nuovo parere del segretario comunale, sulle eventuali incompatibilità, dopo le dimissioni di Bandecchi da presidente della Ternana Calcio e di Unicusano: parere che il segretario non ritiene di dover fornire («assumetevi le vostre responsabilità» ha detto Noemi Spagna Musso ai consiglieri) e che invece è stato sollecitato con forza da Alternativa Popolare, dal sindaco – che di fatto l’ha sfiduciata («ce lo dovremo tenere altri 60 giorni e lo faremo, ma io non mi fido più del segretario») – e anche dal consigliere Ferranti (Forza Italia). Poi lavori sospesi fino alle 14.30.

Incompatibilità dei consiglieri: Federighi, ‘caso’ risolto

Il consiglio comunale, in prima battuta, è stato chiamato a convalidare gli eletti, discutendo la relazione del segretario generale Noemi Spagna Musso sulle eventuali situazioni di ineleggibilità e incompatibilità degli eletti, sindaco e consiglieri (subentrati compresi). Unico dato di incompatibilità rilevato fra i consiglieri, per il mancato pagamento di un debito per intervenute condanne e rifusione di spese di giudizio, riguarda il consigliere Raffaello Federighi (AP): «Il pagamento l’ho effettuato il 16 giugno – ha detto in aula – informando via e-mail gli uffici e inviando fotocopia dell’avvenuto pagamento». I documenti sono stati consegnati in aula al segretario generale e il ‘caso’, dopo una breve sospensione dei lavori, è rientrato.

In memoria di Berlusconi

Il primo passo della nuova consilatura, in termini di proposta, è un atto di indirizzo del consigliere di Forza Italia, Francesco Maria Ferranti, per intestare un luogo pubblico alla memoria di Silvio Berlusconi.

Passaggi al gruppo di Alternativa Popolare

In apertura di seduta, il presidente anziano Marco Celestino Cecconi ha comunicato che i consiglieri Colasanti, Consalvi, Francucci, Gambini, Marchetti, Passoni, Presciuttini, Primieri, Salinetti, Sterlini, Batini, Fortunati, Trippini, Mengaroni e Trequattrini hanno dichiarato di aderire al gruppo consiliare di Alternativa Popolare.

Per ogni nuovo consiglio comunale, in particolare per la prima seduta, c’è sempre stata una particolare attesa, alimentata dalla curiosità. Questa volta – lunedì 19 giugno 2023 – a Terni, l’attenzione è sostenuta da novità politiche prorompenti. Come l’elezione di un sindaco non banale, sul piano caratteriale e politico, come Stefano Bandecchi. Con lui, la sua squadra ‘monocolore’ – nel segno di Alternativa Popolare – che rappresenta una rottura radicale con il recente passato. Nuove dinamiche, nuovi volti e ovviamente – comunque la si pensi – grande attesa. Di seguito l’ordine del giorno della seduta di lunedì: 1) convalida degli eletti; 2) giuramento del sindaco; 3) comunicazioni da parte del sindaco, del vice sindaco e dei componenti la giunta; 4) elezione della commissione elettorale comunale; 5) nomina della commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello; 6) elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale; 7) elezione dei presidenti e dei vice presidenti delle tre commissioni consiliari permamenti e della commissione controllo e garanzia.

