Terni: scontro fra due auto al ‘solito’ incrocio di Cardeto

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì all’incrocio fra via Radice e via Lambruschini, a Terni, punto dove i sinistri sono piuttosto frequenti. L’impatto è stato fra due autovetture, entrambe Fiat Bravo e condotte da altrettanti uomini. Fortunatamente non hanno avuto necessità di soccorsi da parte del 118 e sul posto, per verbalizzare l’accaduto, si sono portati gli agenti della polizia Locale: i coinvolti hanno sottoscritto il Cid. Intervenuti anche i vigili del fuoco – una delle due auto era alimentata a gpl – e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada.