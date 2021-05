Terni, scontro in via del Centenario: due feriti

Schianto all’incrocio fra via del Centenario e via dei Gonzaga – zona borgo Rivo – nella prima serata di sabato a Terni. Coinvolte due autovetture: una Volkswagen Polo condotta da una donna di 32 anni (N.C. le sue iniziali) e un Suzuki Vitara con al volante un 38enne (L.V.). Entrambi sono rimasti feriti dall’impatto e, soccorsi dal 118, sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso. Nessuno dei due, comunque, ha riportato conseguenze gravi. Danni significativi invece per i veicoli coinvolti nel sinistro, la cui dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia Locale di Terni, intervenuti sul posto con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

