Terni, sequestra e accoltella la fidanzata: 19enne in carcere

La violenta lite, per motivi di gelosia, è scoppiata nella serata di giovedì, in un appartamento non lontano dalla stazione ferroviaria di Terni. Un 19enne di origine romena, già noto alle forze dell’ordine, ha raggiunto la casa della fidanzata – una 25enne di Terni -, ha chiuso la porta per impedirle di uscire e lì l’ha aggredita. Tanto che la giovane ha riportato ferite da arma da taglio, inferte – spiegano i carabinieri di Terni – dal ragazzo con un coltello da cucina presto sul posto.

Incubo

Solo grazie all’intervento dei carabinieri del Nor, le conseguenze – comunque gravi – non sono state ancora peggiori per la poveretta. Che, trasportata dal 118 in ospedale, ha riportato una prognosi di 25 giorni a causa delle ferite da taglio ad una coscia e sul ginocchio destro, contusioni al volto ed uno stato d’ansia ovviamente derivante da quei lunghi minuti di terrore e dall’impossibilità di fuggire.

Carcere confermato

All’arrivo dei militari, il 19enne è apparso in forte stato di agitazione, probabilmente dovuto all’assunzione di droghe. Dopo gli accertamenti ed i rilievi, su ordine del pm di turno è stato arrestato in flagrante per sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Un arresto poi convalidato dal gip di Terni che ha confermato per il ragazzo la custodia cautelare nel carcere di vocabolo Sabbione.