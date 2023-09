Terni: serata dedicata agli incipit più belli della letteratura. Protagonisti i lettori

Evento venerdì 22 settembre dalle ore 21 alle 24 nel cortile di palazzo Fabrizi, in via Fratini a Terni. Il festival CavourArt, in collaborazione con Dalia Edizioni e Andrea Giuli, presenta ‘La notte bianca degli inizi – Gli incipit più belli della letteratura’. «Nella splendida cornice del cortile di palazzo Fabrizi – spiegano gli organizzatori -, nell’ambito del Festival CavourArt 2023, ci incontreremo per leggere e condividere gli ‘inizi’ più belli della letteratura, gli incipit che più vi hanno colpito nelle vostre letture, lasciandoci guidare da sensibilità e punti di vista diversi, quelli di tutte le persone che vorranno partecipare come lettori. Se ‘l’unica gioia al mondo è cominciare’, come diceva Cesare Pavese, preparatevi a una notte indimenticabile. Ogni lettore avrà a disposizione cinque minuti per leggere e, se vorrà, commentare fino a un massimo di due incipit dei suoi libri del cuore. Intendiamo per incipit al massimo le prime venti righe del libro scelto e i primi tre versi di un componimento poetico. Invitiamo tutti partecipare a ‘La notte bianca degli inizi’ in qualità di lettori, prenotandovi con una mail a [email protected] e [email protected] entro giovedì 21 settembre. Nella mail sarà necessario specificare solo il nome e cognome della persona che intende leggere, il testo scelto sarà per tutti una sorpresa. Coloro che vorranno partecipare come semplici uditori, saranno i benvenuti. Ingresso libero fino a esaurimento posti».

