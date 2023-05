Terni, simulazione ‘diplomatica’: premiati gli studenti della De Filis

Giunto alla sua ottava edizione, Imun (Italian model United Nations) – Middle school edition è la prima e unica simulazione di processi diplomatici organizzata in Italia rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole medie inferiori. L’istituto comprensivo ‘De Filis’, unica scuola di Terni che aderisce all’iniziativa, ha fin dal primo anno preso parte al progetto che parla di comunicazione, di dialogo interculturale, di accordi e di processi risolutivi, attività tipiche della diplomazia. Quest’anno sono stati cinque gli studenti Terni premiati con la ‘Honorable mention’: David Rosas, Benedetta Sabatini, Giorgia Grasselli, Linda Federici e Domenico Mascio.

Gli studenti iscritti, preparano bozze di risoluzione, tengono discorsi e negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. La simulazione si è svolta a Roma dal 3 al 5 maggio, i lavori si sono tenuti in lingua inglese e hanno visto la partecipazione di studenti provenienti dal Lazio e da altre regioni italiane delle scuole medie inferiori. I lavori sono stati diretti e coordinati dallo staff board di United Network. In sintesi Imun è una simulazione dell’assemblea nazionale dell’Onu, le attività si svolgono tutte in lingua inglese e prevedono una giornata di formazione a Terni (6 ore), tenuta il 21 aprile da personale madrelingua inviato da Imun. A questo seguono tre giornate a Roma (3-4-5 maggio) durante le quali i ragazzi, suddivisi in gruppi di lavoro, simulano dei processi diplomatici. Sede dei lavori quest’anno sono stati il centro congressi Cavour e per la giornata finale il teatro Brancaccio, appunto, a Roma. Ad ogni ragazzo viene assegnato un paese dell’Onu e un topic di approfondimento, compito di ognuno di loro è quello di ricercare ed approfondire l’argomento e scrivere poi una risoluzione come veri e propri ambasciatori. La risoluzione verrà letta durante la General assembly e votata alzando le placard con il nome dei loro paesi.

