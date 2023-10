Terni, sottopasso Cospea Alta: «Quando si approva la variante urbanistica?»

Il futuro sottopasso di Cospea Alta torna in consiglio comunale a Terni. Il motivo è legato ad un’interrogazione depositata dal centrosinistra – Pd e Innovare per Terni – su un aspetto del complesso iter.

FEBBRAIO 2023, IL PROGETTO ESECUTIVO DEL SOTTOPASSO

13 DICEMBRE 2021, SI ADOTTA LA VARIANTE PER COSPEA ALTA

LA NUOVA CONVENZIONE ED I DETTAGLI DELLE OPERE – IL DOCUMENTO

«LA PAZIENZA STA FINENDO»

La variante urbanistica

A chiedere lumi sono Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli (Pd) e Josè Kenny (IpT): il mirino è sulle tempistiche per «l’esame della delibera relativa all’approvazione della variante urbanistica» e per «gli interventi previsti al contempo per mettere in sicurezza strada di Cospea prima della realizzazione del sottopasso». Focus poi sui costi relativi alla struttura e gli step per l’organizzazione. «Nel dicembre del 2021 il consiglio comunale ha votato l’adozione della nuova variante urbanistica per il quartiere di Cospea alta e il sindaco Stefano Bandecchi, attraverso un video comparso su instagram il 18 luglio aveva dichiarato che «entro tre mesi al massimo inizieranno i lavori», ricordano i consiglieri.