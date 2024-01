Terni: spaccia cocaina a Città Giardino. Arrestato 19enne

Un 19enne di origini albanesi (E.K. le sue iniziali), senza fissa dimora, è stato arrestato venerdì dai carabinieri della Sezione operativa di Terni per spaccio di droga. I militari si sono attivati in seguito a segnalazioni relative alla presenza del giovane nel centro storico di Terni e a ‘movimenti’ sospetti che facevano ipotizzare un’attività di spaccio di stupefacenti. L’alt è scattato venerdì in zona Città Giardino – fra via Vitalone e Lungonera Savoia – dove il 19enne è stato sorpreso a vendere due dosi di cocaina, del peso di mezzo grammo ciascuna, ad un 46enne ternano poi segnalato in prefettura come assuntore. Il giovane è stato perquisito e aveva con sé altre sette dosi della stessa droga nascoste negli slip, oltre a 350 euro in contanti. Scontato l’arresto in flagrante, poi convalidato sabato dal tribunale di Terni che ha applicato al 19enne la misura del divieto di dimora (la procura aveva chiesto anche l’obbligo di firma) e nell’udienza di merito del prossimo 6 marzo, verrà difeso dall’avvocato Leonardo Proietti del foro di Terni.

