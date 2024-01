Terni, spaccia cocaina in zona Ast: arrestato 38enne. Aveva droga e anche 31 mila euro

L’allarme era stato lanciato anche dal personale di vigilanza Ast che lo aveva notato più volte in zona con la sua autovettura. I sospetti erano fondati: i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Terni hanno arrestato un 38enne di nazionalità italiana (A.M.M. le sue iniziali) per detenzione di droga a fini di spaccio: sequestrati decine di grammi di cocaina e soprattutto 31 mila euro in contanti.

L’arresto

L’uomo si posizionava in un parcheggio adiacente lo stabilimento e, dopo giorni di osservazione, martedì mattina è stato controllato dopo essere entrato di nuovo nell’area di sosta di proprietà di Ast. La perquisizione personale e veicolare da parte dei militari ha consentito di trovare due dosi di cocaina – inutile il tentativo del 38enne di liberarsene -, poi quella domiciliare ha fatto saltare fuori 45 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento. Oltre ai 31 mila euro provento dello spaccio. Dopo l’arresto in flagrante il 38enne – difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli – si è visto convalidare quanto eseguito dai carabinieri e applicare dal tribunale di Terni (giudice Ersilia Agnello) la misura dei domiciliari. La procura, di contro, aveva chiesto la custodia in carcere. In aula, per l’udienza di merito, ci si tornerà il prossimo 29 febbraio.