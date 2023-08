Terni: tettoia in bilico. Arrivano i vigili del fuoco

LE FOTO

Intervento dei vigili del fuoco di Terni, con il supporto della polizia Locale ternana, nel primo pomeriggio di mercoledì in via di Porta Sant’Angelo, nel centro cittadino. Il personale del 115, con l’ausilio dell’autoscala, ha operato ‘in quota’ per la messa in sicurezza con rimozione di una tettoia pericolante, posta su un terrazzo all’ultimo piano di un condominio. Forse anche a causa del vento di questi giorni e del maltempo, il manufatto ha iniziato a staccarsi ma l’operazione dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori problemi.