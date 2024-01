Terni: ubriaco, spintona i clienti del locale e aggredisce i poliziotti. ‘Movida’ vietata per un anno

Era la serata di sabato 14 gennaio e, in un locale del centro di Terni, un giovane straniero, ubriaco, aveva iniziato ad insultare e spintonare i clienti presenti. Sul posto si è così portata una pattuglia della squadra Volante ma l’uomo si è scagliato contro i poliziotti, ferendoli, offendendoli e rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità. Una situazione di tensione durante la quale si è reso necessario anche l’utilizzo della ‘pistola elettrica’ (Taser) da parte della polizia per immobilizzarlo. Nato nella Guinea Bissau, 22 anni e residente a Terni, gravato da precedenti penali, è stato poi denunciato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Considerata la pericolosità sociale, nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento del Dacur – il divieto di accesso alle aree urbane -, misura che per un anno (valida dalle ore 18 alle 7 del giorno seguente) gli vieta di accedere ai locali pubblici della movida e di stazionare nelle vicinanze. Il provvedimento è stato notificato dal personale della Divisione anticrimine della questura di Terni.

