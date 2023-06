Terni: un libro dedicato a don Sandro e Vanda Sciaboletta. Evento il 30 giugno

Venerdì 30 giugno alle ore 21, presso la chiesa di San Francesco a Terni, l’associazione di promozione sociale ‘Don Sandro e Vanda Sciaboletta’ presenta la monografia ‘Tasselli di famiglia’, opera letteraria incentrata sulla vite di don Sandro e della sorella Vanda. La serata sarà accompagnata dal concerto del coro polifonico ‘San Francesco d’Assisi’ di Terni. ‘Tasselli di famiglia’, spiega l’associazione, «narra le straordinarie vite di due due fratelli a cui l’associazione ha dedicato le proprie opere e che hanno insegnato ad amare e ad aiutare gli altri indistintamente, sia in Italia che in Kosovo, durante la drammatica guerra di fine anni ’90. Nelle pagine di questa commovente ricostruzione – prosegue l’associazione – gli autori delineano una storia intima e universale che affronta temi quali la famiglia, la fede e la forza interiore, attraverso le parole di chi ha avuto la fortuna di conoscere i fratelli Sciaboletta». L’evento si svolgerà con il patrocinio della Diocesi Terni-Narni-Amelia, sarà aperto al pubblico e la copia cartacea del libro verrà distribuita gratuitamente. Per info: 389.5415561 – [email protected] (associazione ‘Don Sandro e Vanda Sciaboletta’).

