Un Natale di quartiere: festa e animazione in tante zone di Terni

‘Il trenino dei doni’. Questo l’appuntamento che nel primo pomeriggio di sabato ha dato il via al programma degli eventi natalizi ‘Un Natale di quartiere’ nell’ambito del progetto ‘Tutta mia la città’, ideato dalla coop sociale Actl e dal Comune di Terni. Sei le zone protagoniste delle iniziative da oggi fino a martedì 28 dicembre: spazio a percorsi di partecipazione e co-progettazione, laboratori culturali, sociali e artistici con il coinvolgimento dei cittadini.

Sant’Agnese, Polymer e Matteotti

Alle 15 odierne è scattato ‘Il trenino dei doni’, organizzato da un gruppo di residenti del quartiere di Sant’Agnese. Il trenino in legno è stato realizzato proprio dai cittadini: durante il periodo natalizio sarà carico di regali per i bambini meno fortunati; per l’occasione è stato decorato a festa uno spazio di via Bezzecca che accoglierà grandi e piccoli. Martedì 14 invece alle 16, al centro sociale Polymer, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale preparato dal centro diurno Spazio Insieme della Usl Umbria 2 e dai volontari dello stesso centro. Giovedì 16 ci sarà l’iniziativa al parco intitolato a David Raggi, in via Bandiera, denominato ‘Appuntamento con Babbo Natale’: i bambini potranno divertirsi tra letterine ed il laboratorio ‘Crea la tua pallina’.

I giardini

Si prosegue lunedì 20 dalle 10.15 con l’allestimento del ciotolone al parco Ciaurro dal titolo ‘#larisalita#’ con decorazioni realizzate dal centro diurno Arcobaleno, Girasole, Agorà e Macondo della Usl Umbria 2 e del centro giovanile Sant’Efebo. A seguire appuntamenti per i cittadini vogliosi di aiutare per decorare piazza della Pace alle 13 e i giardini di via Lungonera Savoia alle 14.30; alle 15.30 nell’area verde di via Campo Fregoso ritrovo per abbellire alcuni spazi con le opere sviluppate dal centro diurno Arcobaleno e dai centri anziani Cadore e Agorà. Il giorno successivo, dalle 10.15, allestimento presso la fontana de La Passeggiata con le decorazioni dei centri diurni e del Sant’Efebo.

Festa di quartiere giochi

Mercoledì 22 dicembre – ore 15 – il progetto si sposta in via San Lucio-Sant’Efebo per una festa di quartiere, mentre giovedì 23 dalle 14.30 tutti al parco di via del Salice con ‘Bambini, è Natale’: animazione e giochi in compagnia di Babbo Natale. A chiudere il programma le iniziative in piazza della Pace di martedì 28 dalle 14.30. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con l’associazione Noità Aps, Cesvol e Age Umbria.