Pasticcera di Terni alla conquista di Massari

Giulia Giocondi, della pasticceria Tonka di Terni, è stata selezionata tra i 25 finalisti della prima tappa del concorso Panettone Day, giunto all’ottava edizione, organizzato per promuovere il valore dell’artigianalità in Italia e la cultura su un simbolo della pasticceria come il panettone.

Quasi 300 in gara

Giocondi ha deciso di accettare la sfida e mettersi alla prova nella creazione del panettone confrontandosi con altri artigiani provenienti da tutta Italia. La sua interpretazione ha conquistato il palato del maestro Iginio Massari durante la selezione in Cast Alimenti, aggiudicandosi un posto tra i 25 finalisti su oltre 278 panettoni in gara. «Il concorso Panettone Day – ha detto Massari – è un’iniziativa unica nel suo genere e quest’anno il suo significato assume un’importanza ancora maggiore grazie alla grande opportunità di visibilità che offre non solo ai vincitori, ma a tutti i 25 finalisti del concorso. Il periodo che l’Italia sta vivendo non è dei più felici, ma questo può rappresentare una sfida per intraprendere strade che non avremmo mai pensato di percorrere e innovare il nostro business per migliorarci, rispondendo alle nuove richieste della clientela». Il gran finale del concorso si svolgerà il 15 settembre presso la sala Mengoni del ristorante Cracco a Milano, con la proclamazione dei vincitori per le singole categorie che saranno giudicati da una giuria d’eccezione della quale, oltre a Iginio Massari, faranno parte anche il vincitore dell’edizione 2019, Francesco Bertolini, la figlia del maestro, Debora Massari, membro Ampi, i pastry chef Sal De Riso e Davide Comaschi. Le 25 creazioni saranno in vendita dal 12 ottobre all’8 novembre presso il Temporary Store Panettone Day a Milano.