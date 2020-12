Terni, corso Tacito: una targa in ricordo di Adriano Sconocchia

Una targa in acciaio inox per ricordare l’ingegnere Adriano Sconocchia nel 150° anniversario dall’avvio dei lavori per la realizzazione di corso Tacito, di cui fu progettista per il Comune. L’evento si svolgerà venerdì pomeriggio alle 15.

La celebrazione

È l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Terni a comunicarlo: «Tra gli argomenti – spiega il presidente Simone Monotti – che abbiamo voluto porre di nostra attenzione c’è quello di valorizzare e celebrare l’ingegneria ed i colleghi che nel passato hanno dato, tramite essa, un contributo attivo e benefico alla società. Su questa linea di principio si inserisce l’apposizione della targa per celebrare sia l’ingegnere Sconocchia come progettista sia Corso Tacito come opera da lui progettata 150 anni fa. Si tratta della terza tappa di un percorso iniziato nell’ottobre 2019 con l’intitolazione a Gino Papuli del percorso sopraelevato della stazione di Terni e proseguito un anno fa nel complesso museale ternano Caos ex-Siri con la grande targa in bronzo a ricordo di Gadda e Casale. Ringraziamo il Comune di Terni e la famiglia Sconocchia per la gentile concessione». L’evento si svolgerà al civico 130 di corso Tacito.

Chi era Sconocchia

Sconocchia, nato nel 1830, fu ingegnere capo del Comune e dei consorzi dei canali ternani. Si interessò – ricorda l’Ordine – di tutti i problemi riguardanti lo sviluppo industriale ed urbanistico di Terni. L’asse viario corso Tacito – viale della Stazione, da lui progettato, fornì alla città un ‘nuovo Cardo’ per connettere direttamente il centro cittadino alla stazione ferroviaria. Questa nuova via favorì lo sviluppo degli insediamenti industriali ed artigianali, i quali beneficiarono anche del Canale Nerino, altra opera strategica da lui progettata. Le restrizioni per l’emergenza sanitaria impongono ai presenti il rispetto del distanziamento e l’adozione dei dispositivi di protezione previsti.