Terni, Unitre: cultura e tempo libero. Al via l’anno accademico

L’Università della Terza Età – Università delle Tre Età di Terni ha inaugurato, mercoledì 24 gennaio presso la Bct, l’anno accademico 2023/2024 con una lectio magistralis tenuta dal professor Daniele Porena, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, delegato del tettore dell’università di Perugia e membro della commissione interministeriale per la legge in materia ambientale. Tema centrale, ‘i linguaggio dell’intelligenza artificiale: identità e norme’: «Una scelta che il futuro prospetta come il nuovo core business delle maggiori aziende tecnologiche – spiegano da Unitre – e che ci obbligherà, nel bene e nel male, a prenderne consapevolezza principalmente per i forti cambiamenti organizzativi e occupazionali che includono l’eliminazione di diversi ruoli, mentre si cercano nuove figure e nuovi ruoli con adeguate competenze». Unitre ha rinnovato il proprio direttivo e la presidenza, affidata al professor Raffaele Federici: «Un gruppo di lavoro entusiasta che ha ampliato la sua offerta ripristinando i corsi di scacchi, ceramica e scrittura creativa interrotti nel periodo pandemico. Essenzialmente l’associazione, con le sue conferenze, monografie, cortometraggi bisettimanali presso la Bct, mette in campo tre macro-temi come la difesa ambientale e mobilità urbana, iniziative culturali e rieducazione psico-comportamentale, percorsi ludico-didattici alla riscoperta della bellezza misconosciuta della nostra città. Mentre nella sede istituzionale di corso Tacito 146 – prosegue Unitre – la cittadinanza e gli iscritti trovano l’attenzione amicale e il supporto professionale per proseguire nei loro progetti di crescita e autonomia individuale, di relazione, di inclusione e inserimento sociale attraverso la frequentazione e il coinvolgimento nei laboratori di arte visiva (pittura, scultura, disegno e ceramica), i corsi di lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo), ginnastica dolce e yoga che contribuiscono a migliorare la qualità della vita nella sua interezza».

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO